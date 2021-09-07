ابتكار بطاقة ذكية تغني عن الجوال داخل المدارس بالجبيل

الرياض - محمد عبدالله - اعتمدت إدارة التعليم العام بالجبيل، ابتكار البطاقة الذكية كبديل لاستخدام الجوالات داخل المدارس؛ لإظهار الحالة الصحية للطلاب.

وتحتوي البطاقة على باركود وبعض المعلومات عن الطالب، وبمجرد تمريرها على جهاز قارئ الباركود تظهر على جهاز الحاسب المتصل بقارئ الباركود، كل ما يخص الطالب من حيث البيانات والحالة الصحية وغيرها.

وقال فهد توفيق، مدير إدارة حلول التعليم بإدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، إن الهيئة الملكية حرصت على الاستعداد مبكرا لعودة الدراسة حضوريا، وذلك من إيجاد وسيلة تقنية مبتكرة تسهل على الطلاب العودة للمدارس ومن هنا كانت فكرة البطاقة الذكية.

وأضاف «توفيق»، في لقاء ببرنامج «صباح السعودية»، أن البطاقة تأتي كحل بديل لدخول الطالب بالجوال، مشيرا إلى أنه بعد تمرير البطاقة يتم قراءة بيانات الطالب وحالته الصحية، وذلك من خلال جهاز قارئ الباركود واستعراض تلك البيانات على أجهزة الحاسب.

وأوضح مدير إدارة حلول التعليم، أن تلك البيانات يتم استيرادها من حساب مدير المدرسة وتحديث النظام بشكل يومي، مشيرًا إلى أن هذه مرحلة أولى للبطاقة ويمكن تطويرها للحصول على المزيد من البيانات في وقت لاحق.

وأشار «توفيق»، إلى أن البطاقة الذكية لاقت استحسان أولياء أمور الطلاب، ولمسنا التزام الطلاب بها، مؤكدًا أنه في حال فقد الطالب لبطاقته لدينا آلية لإعادة استخراجها من خلال الموقع.

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