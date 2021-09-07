بالفيديو.. «الزميلي» شاب من ذوي الإعاقة بدأ مشوار النجاح من «شاهي الجمر»

الرياض - محمد عبدالله - ضرب ابن حائل الشاب عبد الله الزميلي، مثلًا في الطموح وقوة الإرادة؛ حيث زاول عدة مهن وحارب الصعوبات، رغم ظروفه الحياتية القاسية؛ حيث إنه من منسوبي نادي حائل لذوي الإعاقة وأحد أبناء جمعية رفاق لرعاية الأيتام.

وقال الزميلي لبرنامج «صباح السعودية» المذاع على قناة السعودية، إنه يمارس البيع في ممشى «الألماني» بحائل، وأنه بدأ بيع «شاهي الجمر» على طاولة، وكان ربحها جيدا، ثم انتقل إلى بيع مشروبات بدون سعرات حرارية بأقل الأسعار، وأخيرا يبيع على سيارة، موضحًا أن والدته لها دور كبير في حياته.

وأضاف أن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، زاره في مكانه، مؤكدا أنه كان سعيدا بتلك الزيارة، حيث أعقبها توصيل الكهرباء للمكان الذي يبيع فيه مشروبات وطعام خفيف.

وتمنى الزميلي، أن يكون لديه سلسلة محلات، ناصحا الشباب بالحرص على العمل وعدم الجلوس بالبيت، وبيع أي شيء لكسب الرزق.

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