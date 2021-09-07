الأمن السيبراني يحدِّد مميزات منصتي «سطر» و«كودرهب»

الرياض - محمد عبدالله - أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز العديد من المبادرات التي تستهدف المبرمجين، من أبرزها منصة «كودرهب» وهي أول منصة عربية متخصصة في التحديات البرمجية، ومنصة سطر وهي المنصة الأولى عربيًا في مجال التعلم الإلكتروني والتفاعلي.

وقال الأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن منصة كودرهب هدفها تطوير المهارات البرمجية لدى المبرمجين العرب، واكتشاف المهوبين في حل الخوارزميات البرمجية.

وأضاف الأمن السيبراني أن هذه المنصة تمتاز بدعم كامل للغة العربية وقوائم المتنافسين في اللغات البرمجية، وتقديم شهادات عند الإنجاز، وعرضها لتجارب تحديات ممتعة ومتاحة أيضا لجميغ الفئات، مشيرًا إلى أن المنصة تحتوي على 400 تحدٍ و4 لغات برمجية.

منصة سطر

في سياق متصل، أكد الأمن السيبراني أن منصة سطر تضم برامج تدريبية لتعلم المهارات العملية الأساسية بشكل مكثف وخلال فترة قصيرة، لافتا إلى أن المنصة تهدف إلى أن تكون الأولى عربيا في مجال التعلم الإلكتروني والتفاعلي برؤية طموحة.

وأشار الأمن السيبراني إلى أن المنصة تسعى إلى تأهيل المهتمين بمجالات البرمجة من الصفر، عبر دورات وتحديات برمجية لتعليمهم المهارات الأساسية وتسهم في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول عام 2030.

تخصص الأمن السيبراني

ويعد الأمن السيبراني واحدًا من أهم القطاعات التقنية اليوم في المملكة وأسرعها نموًا على مستوى العالم؛ حيث من المتوقع أنه يكون هناك نمو سريع في الطلب على خدمات ومنتجات الأمن السيبراني نظرًا لازدياد استخدام تقنية المعلومات والاتصالات ولكون الأمن السيبراني متطلبًا أساسيًا لهذه التقنية وركيزة أساسية في تفعيلها، وفقا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني عبر موقعها الإلكتروني.

وتستهدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إطلاق نواة لدعم نمو صناعة الأمن السيبراني في المملكة والارتقاء بمستواها من خلال دعم تأسيس شركات ناشئة وواعدة في هذا المجال بما يسهم بالنمو الاقتصادي للمملكة.

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