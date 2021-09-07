قياس: فتح التسجيل في «الاختبار التربوي العام» الخاص بالرخص المهنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة التسجيل في «الاختبار التربوي العام» الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وذكر مركز قياس –عبر تويتر- أنه أتاح التسجيل في الاختبار التربوي العام الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط التالي: https://tpl.etec.gov.sa

كان المركز قد أطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية، والتي تستمر حتى اليوم الثلاثاء، مع استمرارية التسجيل في الاختبار حسب المقاعد الشاغرة، وهو اختبار يهدف إلى قياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها؛ في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة.

اقرا أيضا:

«قياس» يعلن عن فترتين لقياس المعارف والمهارات الوظيفية في سبتمبر