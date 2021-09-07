بالفيديو.. 7 مصانع للخرسانة تجاور مساكن الصفا بحفر الباطن والجهات المعنية تحسم الأمر

الرياض - محمد عبدالله - قررت الجهات المعنية إغلاق سبعة مصانع للخرسانة في حفر الباطن، بسبب قربها من المناطق العمرانية وعقب تقديم شكاوى بهذا الشأن من قبل السكان.

وذكر تقرير لقناة الإخبارية، أن سكان حي الصفا بحفر الباطن كانوا يعانون من مجاورة المصانع للبيوت، وتقدموا بشكاوى لنقلها إلى مكان آخر وهو ما قوبل باهتمام من الجهات المعنية.

وقال أحد سكان حي الصفا، إن المصانع قد تتسبب في أمراض صدرية للسكان إضافة إلى مخلفاتها وعدم مطابقتها للمواصفات البيئية –على حد قوله-. كما أن الشاحنات الخاصة بتلك المصانع تمر في أوقات غير المسموح بها وتحمل حمولة زائدة.

وأوضح التقرير أن 10 مصانع تأسست في تلك المنطقة قبل تمدد العمران، وأن ثلاثة مصانع منها صححت أوضاعها وانتقلت إلى مكان آخر، فيما بقيت سبعة مصانع تواصل عملها دون تهيئة موقع بديل لها.

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