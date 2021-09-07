الصحة: إلغاء خدمة نوع اللقاح من تطبيق «صحتي».. ومعرفته في مركز التطعيم

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أنه تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح في كل مركز عبر تطبيق (صحتي)، وأن كل اللقاحات المعطاة بالمملكة آمنة.

وذكر حساب «الصحة 397» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «حاليًا تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح في كل مركز عبر التطبيق، ما نؤكده لكم هو مأمونية جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء في المملكة».

وتابعت الوزارة أنه «سيتم تزويدكم بنوع اللقاح قبل تقديمه لكم من قبل المشرفين الصحيين في كل موقع من مواقع التطعيمات».

وقال المواطن في استفساره: أرجو توضيح أماكن لقاح (فايزر) الجرعة الثانية للكبار وليس للطلاب؟

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