إحصائية: 98% نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و70 مليون جرعة لقاح بالخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا بدول الخليج العربية تجاوزت 70 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم أمس الإثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,489,637 ) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,448,637) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,127) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت (70,244,260) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة ذكرت أول أمس الأحد، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة بلغ 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

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