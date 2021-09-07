التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات للتحقق من الأهلية لنظام ساند

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية تحقق المشترك من أحقيته في الحصول على مستحقات دعم التعطل عن العمل «ساند»، مشيرة إلى شروط الحصول على الدعم.

وأضافت التأمينات الاجتماعية عبرموقعها الإلكتروني أن التحقق من أهلية المشترك لدعم ساند تتطلب ما يلي:

-ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات «من هنا».

-اختر الخدمات الإلكترونية.

-اختر التحقق من أهليتك لاستحقاق «ساند».

-قم بكتابة رقم الهوية مع رمز الصور.

شروط دعم ساند

في السياق ذاته، أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن الحصول على دعم ساند يتطلب أن يكون المشترك سعودي الجنسية، وتوافر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ومن شروط الحصول على دعم ساند ألا يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن الستين والتسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل)، وفقًا لشروط دعم ساند.

والبحث بنشاط وجدية عن العمل، والالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

مدد الاشتراك في ساند

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

بينما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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