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بـ19 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروعًا مروريًا في عمّان

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الرياض - محمد عبدالله - افتتح الصندوق السعودي للتنمية، في العاصمة الأردنية عمّان، مشروع التقاطعات المرورية في منطقة مرج الحمام (طريق عمان - البحر الميت)، وهو منحة من بتكلفة إجمالية 19 مليون دولار.

وقال سفير المملكة لدى الأردن، نايف السديري، لقناة الإخبارية، إن المشروع هو واحد من عدة مشاريع تم تنفيذها بواسطة الصندوق السعودي للتنمية، وتقدر قيمة تلك المشاريع نحو 8 مليارات ريال وتوجد حاليًا مشاريع تحت التنفيذ وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل.

والمشروع أنشئ من ثلاث مستويات ويتكون من جسر خرساني بطول 227 مترًا، ونفق بطول 110 أمتار، وطرق رئيسة بطول ثلاثة كيلو مترات.

من جانبه، قال وزير الاشغال العامة والإسكان الأردني، يحيي الكسبي، إن هذا المشروع انتظره المواطنون منذ نحو ثلاثة عقود. 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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