اخبار السعوديه

أمانة جدّة تغلق 51 منشأة مخالفة للاحترازات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم أمانة جدّة تغلق 51 منشأة مخالفة للاحترازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

أمانة جدّة تغلق 51 منشأة مخالفة للاحترازات

نفذت 7114 جولة رقابيّة

متابعات الخليج 365 - واس

نفّذت أمانة محافظة جدّة وبلديّات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 7114 جولة رقابيّة مع الجهات المعنيّة، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجاريّة للإرشادات والتدابير الاحترازيّة والوقائيّة، أسفرت عن إغلاق 51 منشأة مخالفة.

جهود رقــابية

وأوضحت الأمانة أنّ الجهود الرقابيّة شملت نطاق 19 بلديّة فرعيّة و 15 بلديّة محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانيّة 52 مخالفة.

رصد للمخالفات

وتنوّعت المخالفات، ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيّد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء والالتزام بإبراز تطبيق توكّلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائيّة.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا