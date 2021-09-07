ضبط مواطنين بـ القنفذة بحوزتهما أكثر من 12 كجم حشيش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطنين بمحافظة القنفذة، وبحوزتهما أكثر من (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة, بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر بمحافظة القنفذة, ضبط بحوزتهما أكثر من (12) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر, وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية, وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



شارك الخبر