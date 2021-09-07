قياس يتيح الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز قياس التابع لـ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة التسجيل في “الاختبار التربوي العام” الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط: https://tpl.etec.gov.sa

وفي وقت سابق، أعلن مركز قياس انطلاق “الفترة الأولى” من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

أهداف اختبار القدرة المعرفية

ويهدف الاختبار لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص، وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، وكذلك على نقاط الضعف في القدرات المحددة، فضلًا عن مساعدته في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

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