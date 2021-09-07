، الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لجمع المساعدات الإنسانية لهذا البلد الإسلامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديم المساعدات الغذائية والضرورية إلى 11 مليون شخص وتوفير المأوى

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلًا لجمع 606 ملايين دولار أمريكي، لمساعدة 11 مليون أفغاني خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري 2021.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ينس ليركة" ،أن هذا التمويل سيوجه لتقديم المساعدات الغذائية والمساعدات الضرورية إلى 11 مليون شخص، وتوفير المأوى، وتقديم الخدمات الصحية إلى 3.4 ملايين شخص وعلاج الناجين من العنف، وعلاج سوء التغذية الحاد لأكثر من مليون طفل وامرأة، وإصلاح المياه والصرف الصحي لنحو مليونين ونصف المليون أفغاني، إضافة إلى برامج لتعليم الأطفال في حالات الطوارئ.

وأضاف "ليركة" أن المساعدات ستغطي الاحتياجات التي لم تتضمنها خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لأفغانستان قبل التطورات الأخيرة؛ بما في ذلك مساعدة مليوني شخص لم تتم تغطيتهم من قبل، والاحتياجات الناشئة، كما يتضمن المبلغ المطلوب 413 مليون دولار، لم تُمَوّل حتى الآن من الخطة السنوية للاستجابة في أفغانستان.