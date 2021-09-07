إنفاذ ينفذ 3 مزادات علنية تستعرض أكثر من 500 أصل منقول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - واس

ينفذ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، 3 مزادات علنية تستعرض أكثر من 500 أصل منقول، تتنوع إلى سيارات وأجهزة ومعدات لمجمع طبي، بالإضافة إلى أدوات ومعدات خاصة بمحلات التموين الغذائي.

موعد بدء المزادات

وتبدأ المزادات بـ “مزاد السيارات” – يوم السبت والأحد 11 – 12 سبتمبر- الذي يستعرض 32 سيارة من المركبات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض، و”مزاد المجمع الطبي” يوم الخميس 16 سبتمبر 2021م المقام على معدات وأجهزة طبية وكراسي أسنانٍ وأنظمة متخصصة وأثاث وجميع المستلزمات لمجمع طبي بالمدينة المنورة إذ يتجاوز عدد الأصول المعروضة في المزاد لـ 400 أصلًا منقولًا، و”مزاد ثمار” الذي يقام يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021م على أدوات ومعدات لمحلات المواد الغذائية من لحوم وخضروات، إذ يستعرض المزاد 63 نوعًا من المنقولات، ومنها: غرف تبريد وطاولات وأرفف متعددة الاستخدام وأجهزة تغليف وتقطيع.

بيت الخبرة المختص

ويُعد مركز “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.



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