، "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخبّاش، وثار، وحبوناً، وبدر الجنوب.

وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.