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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تسجيل 100 ألف مستخدم في تطبيق "مدينتي" الذي أطلقته الأمانة، ممثّلة في الإدارة العامّة لنظم المعلومات الجغرافيّة، ضمن 11 تطبيقاً، بهدف إتاحة عديد من الخدمات الإلكترونيّة للمستفيدين.
وأوضحت الأمانة أنّ الخدمات الإلكترونيّة التي تتضمّنها التطبيقات تشمل خدمة الفرز الإلكترونيّة، تحديث الصكوك، إصدار الكروكي المساحي، ترخيص المشاريع الخدميّة، اعتماد المخطّطات، شراء الزوائد التنظيميّة، طباعة لوحات وخرائط رقميّة، طلب بيانات المكان، الاستعلام عن موقع تنمية عمراني، إضافة إلى تطبيق اعتماد للمكاتب الهندسيّة.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 11:41 AM
ضمن 11 تطبيقاً لإتاحة عديد من الخدمات للمستفيدين100 ألف مستخدم لتطبيق "مدينتي" بأمانة الشرقية
كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تسجيل 100 ألف مستخدم في تطبيق "مدينتي" الذي أطلقته الأمانة، ممثّلة في الإدارة العامّة لنظم المعلومات الجغرافيّة، ضمن 11 تطبيقاً، بهدف إتاحة عديد من الخدمات الإلكترونيّة للمستفيدين.
وأوضحت الأمانة أنّ الخدمات الإلكترونيّة التي تتضمّنها التطبيقات تشمل خدمة الفرز الإلكترونيّة، تحديث الصكوك، إصدار الكروكي المساحي، ترخيص المشاريع الخدميّة، اعتماد المخطّطات، شراء الزوائد التنظيميّة، طباعة لوحات وخرائط رقميّة، طلب بيانات المكان، الاستعلام عن موقع تنمية عمراني، إضافة إلى تطبيق اعتماد للمكاتب الهندسيّة.
، 100 ألف مستخدم لتطبيق "مدينتي" بأمانة الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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