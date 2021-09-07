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محمد بن مسعود - الدمام - أدخل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون".
وأوضح تقرير عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن واتساب يعمل على تعديل تصميم فقاعات الدردشة المعاد تصميمها في إصداره على هواتف "آيفون".
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة، لا تزال قيد التطوير، وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي قريبًا لكل المستخدمين.
وتتميز تلك الميزة الجديدة لفقاعات الدردشة بلونها الأخضر الجديد، بوضعية مختلفة تمامًا عن الوضعين الداكن والفاتح التقليدي في تطبيق "واتساب"، وستكون أكبر حجمًا وأكثر حداثة، وتتميز بميزات جديدة، مثل معاينة الصور والروابط قبل فتحها.
ويتزامن هذا مع عدد من الميزات التي أطلقها واتساب على هواتف "آيفون"، مثل ميزة اختفاء الرسائل تلقائيًّا بعد 90 يومًا، أو تختفي نهائيًّا بعد عرضها لمرة واحدة للمستخدم.
"واتساب" يُدخل تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
أدخل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون".
وأوضح تقرير عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن واتساب يعمل على تعديل تصميم فقاعات الدردشة المعاد تصميمها في إصداره على هواتف "آيفون".
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة، لا تزال قيد التطوير، وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي قريبًا لكل المستخدمين.
وتتميز تلك الميزة الجديدة لفقاعات الدردشة بلونها الأخضر الجديد، بوضعية مختلفة تمامًا عن الوضعين الداكن والفاتح التقليدي في تطبيق "واتساب"، وستكون أكبر حجمًا وأكثر حداثة، وتتميز بميزات جديدة، مثل معاينة الصور والروابط قبل فتحها.
ويتزامن هذا مع عدد من الميزات التي أطلقها واتساب على هواتف "آيفون"، مثل ميزة اختفاء الرسائل تلقائيًّا بعد 90 يومًا، أو تختفي نهائيًّا بعد عرضها لمرة واحدة للمستخدم.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:44 AM
أدخل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون".
وأوضح تقرير عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن واتساب يعمل على تعديل تصميم فقاعات الدردشة المعاد تصميمها في إصداره على هواتف "آيفون".
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة، لا تزال قيد التطوير، وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي قريبًا لكل المستخدمين.
وتتميز تلك الميزة الجديدة لفقاعات الدردشة بلونها الأخضر الجديد، بوضعية مختلفة تمامًا عن الوضعين الداكن والفاتح التقليدي في تطبيق "واتساب"، وستكون أكبر حجمًا وأكثر حداثة، وتتميز بميزات جديدة، مثل معاينة الصور والروابط قبل فتحها.
ويتزامن هذا مع عدد من الميزات التي أطلقها واتساب على هواتف "آيفون"، مثل ميزة اختفاء الرسائل تلقائيًّا بعد 90 يومًا، أو تختفي نهائيًّا بعد عرضها لمرة واحدة للمستخدم.
، "واتساب" يُدخل تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون" ،
المصدر : الخليج 365
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