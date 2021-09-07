، إغلاق فوري.. أمانة العاصمة المقدّسة تضبط مستودعاً مخالفاً للأسماك بالعمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يتبع أحد المنتجات الشهيرة المتخصّصة في تقديم المأكولات البحريّة

تمكّنت أمانة العاصمة المقدّسة ممثّلة في بلديّة العمرة الفرعيّة اليوم، من ضبط مستودع مخالف غير مرخّص لتخزين الأسماك ضمن النطاق الإشرافي للبلديّة بمكّة المكرّمة.

وأوضحت بلديّة العمرة أنّ فرقها الرقابيّة عثرت على كميّات كبيرة من الأسماك داخل المستودع المخالف، لافتة إلى أنّ المستودع يتبع أحد المنتجات الشهيرة المتخصّصة في تقديم المأكولات البحريّة، مؤكّدة إغلاقه فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلديّة حيال ذلك.

وبيّنت أنّها تنفّذ برامج وخططاً مكثّفة لضبط مخالفي الاشتراطات الصحية بالمنشآت ذات العلاقة بالمستهلك، وتطبّق اللوائح والتعليمات الجزائيّة الرادعة بحقّ كل مخالف، مؤكّدة تكثيف الجولات الرقابيّة الميدانيّة على النشاطات كافة، للتأكّد من صلاحيّة المعروضات والتزام العاملين بتطبيق الاشتراطات.