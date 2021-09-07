شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": أصحاب المركبات الخاصة الجديدة فقط يجرون الفحص الدوري بعد 3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن أصحاب المركبات الخاصة الجديدة فقط يجرون الفحص الدوري بعد 3 سنوات.

وتفاعل حساب المرور، عبر موقع تويتر مع استفسار أحد الأشخاص والذي قال: "‏‎الفحص الدوري مدته سنة بس! يعني الاستمارة مدتها سنة بدال ٣ سنوات؟".

وأجاب "المرور" أن: "‏‎نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة".