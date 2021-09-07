شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": أصحاب المركبات الخاصة الجديدة فقط يجرون الفحص الدوري بعد 3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور، أن أصحاب المركبات الخاصة الجديدة فقط يجرون الفحص الدوري بعد 3 سنوات.
وتفاعل حساب المرور، عبر موقع تويتر مع استفسار أحد الأشخاص والذي قال: "الفحص الدوري مدته سنة بس! يعني الاستمارة مدتها سنة بدال ٣ سنوات؟".
وأجاب "المرور" أن: "نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة".