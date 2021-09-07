شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):

توقع حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات نتيجة مباراة منتخب السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم.

وقال الصبحان خلال فيديو له عبر حسابه بتويتر "نسبة فوز السعودية 0٪ ونفس النسبة لعمان والمباراة ستنتهي بالتعادل السلبي، وممكن تنتهي 1/1 وأنا أميل لنتيجة 0/0 المهم راح تنتهي تعادل"

يذكر ان الجمهور الرياضي يترقب مباراة السعودية وعمان التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وستنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في سلطنة عمان.