شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف إضافة تابع قبل 10 سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن موقف إضافة تابع قبل 10 سبتمبر مؤكدا أنه سيتم دراسة حالة أهليته.

وقال حساب المواطن "في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ "10 سبتمبر" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "أكتوبر" ".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب المواطن يتضمن "‏‎لدي طفل رضيع وتم اضافته ولم تصلني رساله هل مؤهل أو لا؟".

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 9 سبتمبر الجاري، حيث يوافق يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر.