شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل: مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" يأتي وفق مسارات متعددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على أن مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" يأتي ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية.

وقال الحقيل : يأتي مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" الذي أطلقه سمو ولي العهد حفظه الله ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويذكر أن العمل على المشروع يمتد إلى 15 عاماً، سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة، وذلك بهدف جعل «جدة التاريخية» موقعاً ملهماً في المنطقة.