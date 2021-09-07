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أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من رياح مصحوبة بالأتربة في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر أمن الطرق تنبيها لمستخدمي الطرق الخارجية بمدينة الرياض ، مفاده أن المنطقة ستشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة .

وقال أمن الطرق من المتوقع أن تشهد الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلاً من ( السليل - وادي الدواسر_الأفلاج -الخرج-الدوادمي-رماح) رياح نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة مما يؤدي إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق قائدي المركبات في هذه الطرق إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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