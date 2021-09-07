شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من رياح مصحوبة بالأتربة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر أمن الطرق تنبيها لمستخدمي الطرق الخارجية بمدينة الرياض ، مفاده أن المنطقة ستشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة .

وقال أمن الطرق من المتوقع أن تشهد الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلاً من ( السليل - وادي الدواسر_الأفلاج -الخرج-الدوادمي-رماح) رياح نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة مما يؤدي إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق قائدي المركبات في هذه الطرق إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة.