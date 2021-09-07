شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف أساليب تلاعب العمالة الوافدة بأسعار الخضار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المسوق الزراعي مصلح البقمي، عن بعض الأساليب التي تستخدمها العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار.

وقال المسوق خلال لقائه ببرنامج "الشارع السعودي" ، إن بعض العمالة يسجلون الفواتير المأخوذة من المزارع بمبلغ أقل من السعر الذي سيبيعه العامل في السوق، ويصل الفرق في بعض الأوقات إلى 10 ريالات للصندوق.

وأضاف البقمي أن صندوق الجزر الأسبوع الماضي تم بيعه ب50 ريال وتم تسجيله في الفواتير للمزارعين بـ 40 ريال، ويخصم من المبلغ المستحق للمزارع نسب الضرائب وأجور السائق والعمال وغيرها من الخصومات.

وأشار إلى أن كل صنف من الخضار تسيطر عليه عمالة وافدة، فمثلاً البطاطس تسيطر عليها العمالة الأفغانية ثم العمالة الباكستانية.

وأكد على أن السوق يسيطر عليه العمالة الوافدة مشيرًا إلى أن بعض المزارعين لا يعلمون بالأسعار الحقيقية التي تباع بها الخضراوات في السوق، وأكثر المزارعين مجبرين على الأسعار.

وتابع أنه توصل لحل لمواجهة تلك المشكلة، من خلال إعلان أسعار الخضار بشكل يومي عن طريق تطبيق سناب شات.