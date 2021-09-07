شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية": لابد من إصدار شهادة المواءمة بالمنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لابد من إصدار شهادة المواءمة بالمنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين، عبر موقع تويتر، مع استفسار أحد الأشخاص بشأن مدى إلزامية المواءمة في نطاقات.

وقال الحساب، أن المنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة، لابد من إصدار شهادة مواءمة ليتم إحتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ4 في نسبة التوطين، وإذا لم يتم إصدار الشهادة سيتم إحتساب ذوي الإحتياجات الخاصة بـ 2 في نسبة التوطين.