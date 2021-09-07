شكرا لمتابعة خبر عن ‏اجتماع تنسيقي بين وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية والوكالات النسائية لتعزيز الجوانب الإعلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

عقدت وكالة الاتصال والشؤون الاعلامية اجتماعاً تنسيقياً مع وكالة الشؤون النسائية لتعزيز الجانب الإعلامي وإبراز دور المرأة في المسجد الحرام ، بحضور سعادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية ووكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وسعادة وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية الأستاذ هاني بن حسني حيدر ، وسعادة وكيل الرئيس العام للمكتبات والبحث العلمي الأستاذة ابتهال الجعيد .

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك بين الوكالتين فيما يتعلق بالنشر الإعلامي لجهود الرئاسة، ووضع خطة إعلامية تنفيذية مشتركة تجدول خلال المرحلة القادمة لإبراز الجهود النسائية في خدمة المسجد الحرام، والتنسيق المبكر فيما يتعلق بمناسبات الرئاسة الثابتة لتوحيد الجهود.

حضر الاجتماع سعادة الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية الأستاذة ندى المالكي ، وسعادة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الأستاذة نوف هوساوي ، وسعادة مساعد المدير العام للانتاج المرئي والمسموع الأستاذ محمد اللحياني، وسعادة مساعد المدير العام للإعلام والاتصال لشؤون الاتصال ومدير المركز الإعلامي الأستاذ تركي اللهيبي، سعادة مساعد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الأستاذة بتول الكيشان ،وسعادة مدير وحدة التصميم الأستاذة لمياء المجنوني، وفريق عمل إدارة العلاقات العامة: الأستاذة بشرى المحمادي ، والأستاذة فايزة الزهراني ، والأستاذة هنوف المطرفي