شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: 100 ألف مستخدم لتطبيق "مدينتي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تسجيل ١٠٠ ألف مستخدم لتطبيق" مدينتي " المستكشف الجغرافي".

والذي يأتي ضمن 11 تطبيقا للخدمات التابعة للإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالأمانة بهدف اتاحة خدمات إلكترونيةً للمستفيدين.

وأوضح مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية المهندس فيصل بن فريحي الفريح، بأن التطبيقات تتضمن عدد من الخدمات، مثل "خدمة الفرز" الإلكترونية التي تتيح للمستفيدين بالتعاون مع المكاتب الهندسية المؤهلة من قبل الأمانة، التقدم بطلبات الفرز لتنفيذ إجراءات معاملات فرز ودمج وإعادة تعديل خط التنظيم للأراضي الفضاء أو الأراضي المقام عليها منشآت عقارية متصلة أو منفصلة دون الحاجة لزيارة الأمانة والبلدية التابعة، بجانب "خدمة تحديث الصكوك" والتي تتيح للمستفيدين بالتعاون مع المكاتب الهندسية المؤهلة من قبل الأمانة، التقدم بطلبات تحديث الصكوك إلكترونيا لتنفيذ إجراءات معاملات تحديث الصكوك دون الحاجة لزيارة الأمانة والبلدية التابعة .

وأضاف: إن "خدمة الكروكي المساحي الالكترونية تتيح للمستفيدين بالتعاون مع المكاتب الهندسية المؤهلة من قبل الأمانة، التقدم بطلبات إصدار الكروكي المساحي فوري لتنفيذ إجراءات معاملات الكروكي، فيما تم اطلاق تطبيق "ترخيص المشاريع الخدمية" إلكترونية بغرض التقدم بطلبات تراخيص مرافق عامة لتنفيذ اجراءات معاملات مشاريع خدمية، كما تم تطوير تطبيق جغرافي يتمثل في أتمتة تراخيص مشاريع خدمة (محطات وقود - مباني صحية - مدارس - صالات أفراح واستراحات)، بالإضافة الى تطبيق "اعتماد المكاتب الهندسية"، وهو نظام إلكتروني يهدف إلى تأهيل واعتماد المكتب الهندسي لدى الإدارة العامة للتخطيط العمراني أو أمانة المنطقة الشرقية، والانجاز من خلالها هو في سرعة اعتماد المكتب الهندسي، وذلك من خلال إرفاق بياناته عبر منصة إلكترونية.

إضافة الى خدمة "اعتماد المخططات" والتي تتيح للمستفيدين بالتعاون مع المكاتب الهندسية المؤهلة من قبل الأمانة، التقدم بطلبات اعتماد المخططات إلكترونيا، وكذلك خدمة شراء الزوائد التنظيمية، وخدمة مدينتي والمستكشف الجغرافي وخدمة طباعة لوحات وخرائط رقمية، وكذلك خدمة "طلب بيانات المكانية" والتي تتيح للمستفيدين بالتعاون مع الموظفين المؤهلين من قبل الأمانة التقدم بطلبات الحصول على بيانات مكانية على مستوى المدينة أو البلدية أو الحي، إضافة الى خدمة الاستعلام عن موقع بالنسبة لحد التنمية العمرانية.

وكشف م. فيصل الفريحي، بأن خدمة الزوائد التنظيمية سجلت 130 عملية، بينما سجل تطبيق خدمة تسجيل المكاتب الهندسية 160، في حين المشاريع الخدمية 250، اعتماد المخططات 64، في حين بلع عدد الصكوك المحدثة أكثر من 10000 محدث إلكترونيا، والكروكي المساحي 9000، الفرز 14500، وفي طلب بيانات مكانية 3500، وطباعة لوحات وخرائط رقيمة 2500، بينما بلغت في الاستعلام عن موقع بالنسبة لحد التنمية 600، ومستخدمي مدينتي والمستكشف الجغرافي100000 مستخدم.