شكرا لمتابعة خبر عن بلدية الخفجي ترفع أكثر من 12 ألف م3 أنقاض ضمن برنامج جودة الحياة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رفعت بلدية محافظة الخفجي، خلال الأسبوعين الماضيين، ما يقارب 12200 متر مكعب من الأنقاض، وذلك من مداخل الأحياء السكنية والصناعية والواجهة البحرية ومركز السفانية ومركز أبرق الكبريت خلال برنامج حملاتها، والتي تأتي ضمن جهود البلدية في تفعيل برامج جودة الحياة، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن إدارة النظافة والحركة بالبلدية قامت ضمن برامج حملاتها بالمحافظة والمتركزة على إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والصناعية والواجهة البحرية ومركز السفانية ومركز أبرق الكبريت، خلال أسبوعين الماضيين.

وأبان الحميداني بأن كمية الأنقاض التي رفعتها البلدية ما يعادل 12200 متر مكعب، والتي تشكلت على عدد ٢٢٠٠ متر مكعب من الرمال بالمحافظة والمراكز التابعة لها وعدد ٦٠٠٠ متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، وعدد ٤٠٠٠ متر مكعب من النفايات الصلبة بالقلابات والدنابر، واستهلاك عدد ٦٠٠٠ من اكياس النفايات واستبدال 120 حاوية نفايات قديمة بجديده، كما تم تزويد دورات المياه بالواجهة البحرية بالماء بسعة ٢٤٠٠٠٠ ألف جالون وكنس المظلات وممشى الكورنيش والكراسي، مشيرا الى أن مجموعة الرش والمكافحة قامت برش مواقع في الأحياء الداخلية بالمبيدات الحشرية بحسب ما هو معمول به بالجدول الزمنى لكل حي داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، مؤكدا استمرار الأعمال إلى حين الانتهاء من رفع جميع الأنقاض داخل الأحياء السكنية والصناعية والواجهة البحرية والمراكز التابعة لمحافظة الخفجي.

وحث المهندس محمد الحميداني الجميع بالتعاون مع البلدية بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، تفاديا لتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق كل من يضبط مخالفا للنظام، داعيا في الوقت نفسه الجميع بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.