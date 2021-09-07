شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية للأنشطة اللوجستية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من الفرص الاستثمارية للأنشطة اللوجستية لحلول التخزين والمستودعات وإدارتها، لدعم التجارة الإلكترونية والحلول الرقمية ومواكبة حركة التجارة الإلكترونية ونقل البضائع وتوزيع المنتجات، حيث تمثل ركيزة أساسية ومحرك رئيسي لدعم المتاجر الرقمية والنقل التشاركي وتسريع حركة المشتريات الرقمية.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، أن هذه المشاريع والفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على الاستثمار لدعم المجتمع الحيوي لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي من مبادراتها تطبيق مفهوم المدن الذكية ودعم الاقتصاد الرقمي خاصة مع توجهات المملكة والقفزة التي تحققت في مجال التقنية وتوطينها، مبينا أن هذه الفرص تم اطلاقها بنماذج استثمارية تعزز من استدامتها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهم في إحداث نقلة نوعية بتنمية المنطقة وبقفزة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة وتعزز من مسيرة تطبيق مفهوم المدن الذكية وتختصر الكثير من الجهد والوقت.

وأشار الى أن هذه الإنجازات تأتي امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات.

ودعا جميع المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.