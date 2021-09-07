شكرا لمتابعة خبر عن بلدية وسط الدمام: إتلاف أربعة أطنان أغذية منتهية الصلاحية من مستودع مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رصدت بلدية وسط الدمام، أمس، مستودع لحفظ المواد الغذائية مخالف للاشتراطات الصحية الخاصة بحفظ الأطعمة، وذلك ضمن حملة مشتركة مع هيئة الغذاء والدواء، والدفاع المدني، وتأتي هذه الحملة أيضا ضمن جهود البلدية في إحكام الرقابة على كافة المنشآت التجارية وتطبيق كافة الاشتراطات البلدية، والاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أنه امتدادا لجهود البلدية الرقابية للمنشآت الغذائية والصحية رصدت البلدية ضمن حملة مشتركه مع هيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني عدد من المخالفات في أحد المستودعات الغذائية، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى سوء حفظ المواد الغذائية.

وأضاف الشمري إلى أنه تم ضبط أغذية منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود كمية من المواد الغذائية كانت معرضه لأشعة الشمس، حيث بلغ مجموع ما تم ضبطه 4947 كيلو جرام من الأطعمة والمعلبات والبقوليات والمكسرات والحلويات الغير صالحه للاستخدام، مشيرًا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية واتخاذ كافة الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين، مؤكدا على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

ودعا المهندس عبد الله الشمري الجميع بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل البلدية، والابلاغ عن الملاحظات البلدية وكذلك مخالفة الاجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، من خلال مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.