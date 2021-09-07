الواصل يلتقي سفراء مجموعة النواة المعنية باليمن للتحضير لدورة مجلس حقوق الإنسان

الرياض - محمد عبدالله - عقد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، اجتماعًا في مقر البعثة لسفراء مجموعة النواة المعنية باليمن للتباحث والتحضير لدورة مجلس حقوق الإنسان التي ستناقش الأزمة اليمنية.

وقال الحساب الرسمي للبعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر «تويتر»: «عقد المندوب الدائم د. عبدالعزيز الواصل اجتماعًا في مقر البعثة لسفراء مجموعة النواة المعنية باليمن (الجمهورية اليمنية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان)».

وأضاف: «للتباحث والتحضير لدورة مجلس حقوق الإنسان التي ستناقش الأزمة اليمنية».

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