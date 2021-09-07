تطبيق «توكلنا» يوضِّح طريقة وشروط التسجيل للخليجيين

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق «توكلنا»، طريقة التسجيل للتطبيق للخليجيين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل في حلول أن يسجل الخليجيون وهم خارج المملكة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «التسجيل للخليجيين يتطلب التواجد داخل المملكة وإدخال رقم الهوية الخليجية أو رقم الجواز، إدخال تاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، إدخال رقم الجوال وكلمة مرور».

وأضاف: «عند تسجيل الدخول سيتم إرسال رمز التحقق على الرقم المسجل بتطبيق توكلنا علمًا أنَّ المواطن والمقيم لا يستطيع تغيير رقم جواله خارج المملكة لأنه مرتبط في ابشر».

وحول تغيير البيانات، قال: «عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة».

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