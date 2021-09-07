الحصيني عن طقس الثلاثاء: أجواءٌ جارة نهارًا على معظم المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، مع رياح وأمطار على عدة مناطق.

وتوقع الحصيني– عبر تويتر- هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، وسواحل الغربية وأجزاء من منطقة حائل.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

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