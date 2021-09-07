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مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشروع العودة إلى المدارس في 3 محافظات يمنية

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الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في محافظات حجة وصعدة والبيضاء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، يستفيد منه 7.140 فرداً.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس.

وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية وزي مدرسي ومستلزمات الوقاية من فيروس (كمامات ومعقمات ونشرات توعوية) لجميع الطلاب والطالبات، مع تجهيز 32 فصلا بديلا مع مستلزماتها من طاولات وكراسي وغيرها، للمدارس المدمرة كليا.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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