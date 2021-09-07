شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشروع العودة إلى المدارس في 3 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في محافظات حجة وصعدة والبيضاء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، يستفيد منه 7.140 فرداً.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس.

وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية وزي مدرسي ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا (كمامات ومعقمات ونشرات توعوية) لجميع الطلاب والطالبات، مع تجهيز 32 فصلا بديلا مع مستلزماتها من طاولات وكراسي وغيرها، للمدارس المدمرة كليا.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها بالجمهورية اليمنية الشقيقة.