مجموعة الخليج للتأمين تستحوذ على 50% من أكسا التعاونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني عن آخر التطورات بخصوص تلقيها إشعاراً من أحد مساهميها – شركة أكسا البحر المتوسط القابضة – بأن مجموعة أكسا قررت بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي.

وأعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني عن إتمام المعاملات التالية:

– إتمام بيع نسبة مساهمة شركة أكسا البحر المتوسط القابضة في شركة أكسا للتأمين التعاوني والبالغة 18 في المائة إلى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (“شركة أكسا الخليج”) بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال للسهم.

– إتمام مجموعة الخليج للتأمين بالاستحواذ على 100 في المائة من رأس مال شركة أكسا الخليج في البحرين، والتي تمتلك بدورها 32 في المائة من رأس مال شركة أكسا للتأمين التعاوني، وذلك بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال للسهم الواحد، وبذلك تملك مجموعة الخليج للتأمين 50 في المائة من أسهم شركة أكسا للتأمين التعاوني، وذلك بشكل غير مباشر.

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية مرتفًعا 71.99 نقطة ليقفل عند مستوى 11407.91 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والأهلي ريت 1، والزامل للصناعات، وفيبكو، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأسمنت تبوك، وبحر العرب، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.80%.

وجاءت أسهم شركات الإنماء، وأكسا التعاونية، وبترو رابغ، ودار الأركان، وسيرا الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكسا التعاونية، والشرقية للتنمية، وزجاج هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 88.71 نقطة ليقفل عند مستوى 25338.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 2178 صفقة.



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