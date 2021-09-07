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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشروع العودة إلى المدارس في اليمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشروع العودة إلى المدارس في اليمن

يستفيد منه 7.140 فرداً من أبناء اليمن الشقيق

متابعات الخليج 365 - واس


وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في محافظات حجة وصعدة والبيضاء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، يستفيد منه 7.140 فرداً.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس.

شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية

وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية وزي مدرسي ومستلزمات الوقاية من فيروس (كمامات ومعقمات ونشرات توعوية) لجميع الطلاب والطالبات، مع تجهيز 32 فصلا بديلا مع مستلزماتها من طاولات وكراسي وغيرها، للمدارس المدمرة كليا.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها بالجمهورية اليمنية الشقيقة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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