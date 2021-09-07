انتعاش أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 72 دولاراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تفائلاً حذراً حيث احتفظ الخام الأميركي بخسائر بالقرب من 69 دولارًا للبرميل، فيما شهد خام القياس العالمي برنت بعض الانتعاش فوق 72 دولاراً.

وقام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب التي لا تزال تخيم عليها عودة ظهور فيروس Covid-19 في العديد من المناطق.

خام غرب تكساس

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في نيويورك 0.2٪ من مستوى إغلاق يوم الجمعة، بعد توقف التداولات يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وأدى متحور دلتا سريع الانتشار من الفيروس إلى تجدد القيود على التنقل في بعض المناطق، على الرغم من ظهور علامات على التعافي.

بيانات التجارة الصينية

ومن المنتظر أن تتفاعل الأسواق مع بيانات التجارة الصينية القوية لشهر أغسطس الصادرة اليوم الثلاثاء، والتي تعطي مؤشرا على القوة الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط في العالم.

افتتحت السوق على تراجع أمس الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعار خامها إلى آسيا الشهر المقبل بأكثر من المتوقع، مما فاجأ التجار وأثار مخاوف بشأن صورة الطلب على المدى القصير.

انتعاش الطلب الأوروبي

وواجه ارتفاع أسعار النفط رياحًا معاكسة قاسية خلال الشهرين الماضيين، بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 50٪ خلال النصف الأول من العام. وبينما قلص دلتا الطلب، هناك توقعات بأن السوق ستضيق خلال بقية عام 2021. وتراهن أوبك+ على أن التعافي سيتسارع، وقد اتفقت الأسبوع الماضي على مواصلة تعزيز العرض كل شهر.

من ناحية أخرى، انتعش الطلب الأوروبي على النفط بعد أشهر من الإغلاق بسبب الفيروس مما أدى إلى تقليص كبير في صناعة التكرير في القارة. ويتستمر دلتا في التأثير في جميع أنحاء آسيا، حيث تواجه سنغافورة حالات إصابة متزايدة مرة أخرى.

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