زين السعودية تعلن حل التحالف مع موبايلي والرائدة وآي أتش أس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” أنها لم تصل إلى اتفاق فيما يخص التحالف المكون من “زين السعودية” وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاستثمارات الرائدة (الرائدة) وشركة آي أتش أس كي اس ايه المحدودة (آي أتش أس)، وذلك للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من موبايلي وزين السعودية.

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية مرتفًعا 71.99 نقطة ليقفل عند مستوى 11407.91 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والأهلي ريت 1، والزامل للصناعات، وفيبكو، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأسمنت تبوك، وبحر العرب، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.80%.

وجاءت أسهم شركات الإنماء، وأكسا التعاونية، وبترو رابغ، ودار الأركان، وسيرا الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكسا التعاونية، والشرقية للتنمية، وزجاج هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 88.71 نقطة ليقفل عند مستوى 25338.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 2178 صفقة.



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