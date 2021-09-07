، رفضت الزواج منه فعاقبها بـ"صفر".. ضبط أستاذ جامعي بالكويت تَلاعب بدرجات طالبة ،

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أقدَمَ أستاذ جامعي في الكويت، على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه.
وقالت جريدة "الجريدة" الكويتية: في سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة أستاذًا في إحدى الكليات الفنية، إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.
وكانت طالبة قد قدّمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها؛ غير أن أسرتها رفضته؛ فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفرًا» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.
وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.
رفضت الزواج منه فعاقبها بـ"صفر".. ضبط أستاذ جامعي بالكويت تَلاعب بدرجات طالبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
أقدَمَ أستاذ جامعي في الكويت، على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه.
وقالت جريدة "الجريدة" الكويتية: في سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة أستاذًا في إحدى الكليات الفنية، إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.
وكانت طالبة قد قدّمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها؛ غير أن أسرتها رفضته؛ فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفرًا» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.
وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:52 AM
قدّمت شكوى وأحيل للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية بعد التحقيق معه
أقدَمَ أستاذ جامعي في الكويت، على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه.
وقالت جريدة "الجريدة" الكويتية: في سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة أستاذًا في إحدى الكليات الفنية، إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.
وكانت طالبة قد قدّمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها؛ غير أن أسرتها رفضته؛ فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفرًا» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.
وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.
، رفضت الزواج منه فعاقبها بـ"صفر".. ضبط أستاذ جامعي بالكويت تَلاعب بدرجات طالبة ،
المصدر : الخليج 365
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