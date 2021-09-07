، خبراء روس يُطوّرون جهازًا يكشف "كوفيد-19" في أقل من نصف ساعة ،

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طوّر متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية، جهازًا قادرًا، في غضون 27 دقيقة وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا لدى الإنسان.
وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضدّ الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم متساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضدٍّ بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".
ولفتت كريوتشكو -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن نظام التشخيص الذي ابتُكر لتحديد فيروس "سارس- كوف- 2" (كورونا)؛ سيكون قادرًا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.
خبراء روس يُطوّرون جهازًا يكشف "كوفيد-19" في أقل من نصف ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
طوّر متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية، جهازًا قادرًا، في غضون 27 دقيقة وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا لدى الإنسان.
وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضدّ الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم متساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضدٍّ بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".
ولفتت كريوتشكو -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن نظام التشخيص الذي ابتُكر لتحديد فيروس "سارس- كوف- 2" (كورونا)؛ سيكون قادرًا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:22 AM
يعتمد على طريقة التضخيم متساوي الحرارة لتحديد وجود المستضدّ الفيروسي
طوّر متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية، جهازًا قادرًا، في غضون 27 دقيقة وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا لدى الإنسان.
وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضدّ الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم متساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضدٍّ بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".
ولفتت كريوتشكو -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن نظام التشخيص الذي ابتُكر لتحديد فيروس "سارس- كوف- 2" (كورونا)؛ سيكون قادرًا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.
، خبراء روس يُطوّرون جهازًا يكشف "كوفيد-19" في أقل من نصف ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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