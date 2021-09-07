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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 09:56 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقيةيوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تشمل 10 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
، يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تشمل 10 محافظات ،
المصدر : الخليج 365
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