ما هو سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

ارتفع سعر الدولار في سوريا، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021، لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء).



وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 3405 ليرات للشراء، و3455 ليرة للبيع، مقابل 3395 ليرة للشراء و3445 ليرة للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في البنوك عند 2512 ليرة.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة سورية، قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي السوري، من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 4035 ليرة للشراء و4100 ليرة للبيع.

وصعد سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4699 ليرة للشراء و4779 ليرة للبيع.

وزاد سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 906 ليرات للشراء و922 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية نحو 924 ليرة للشراء و941 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا ليصل إلى 11325 ليرة للشراء و11517 ليرة للبيع.