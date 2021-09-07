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خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي

بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

للسنة الثالثة على التوالي وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع المملكة العربية للإفادة من الهدي والأضاحي، قامت جمعية خيرات لحفظ النعمة بتوزيع 540 أضحية على المستفيدين المسجلين بالجمعية.

خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي - متابعات الخليج 365

نقل الأضاحي لتوزيعها

وتم تنظيم جدول زمني لتوزيعها في أحياء مدينة الرياض وحرصت الجمعية على نقل الأضاحي لتوزيعها في سيارات مجهزة ومبردة، تراعي الإجراءات الاحترازية وشروط الأمن والسلامة في حفظ اللحوم.

يُذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية قد دعم الجمعية عام 2019م بعدد 2000 أضحية وعام 2021 م بعدد 1020 أضحية تم توزيعها على أسر الجمعية.

وتشكر الجمعية القائمين على هذا المشروع المبارك وعلى دعمهم المتواصل والمستمر .

خيرات لحفظ النعمة توزع 540 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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