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ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت صحة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، من ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف.

شقة مخالفة

وأوضحت صحة الرياض، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى “937”، تم ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في الحجامة وذلك بشكل مخالف، وغير مخول لهما مزاولة المهنة من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء.

ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض - متابعات الخليج 365

الإيقاف عن العمل

فيما تم إيقافهما مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وأضافت صحة الرياض أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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