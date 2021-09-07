الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

أقسام التأهيل المهني بالرياض تستقبل 118 متدربًا ومتدربة من ذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - واس

استقبلت أقسام التأهيل المهني للذكور والإناث بالرياض أمس, “118” متدرباً ومتدربة من ذوي الإعاقة للعام التدريبي 1443هـ، ممن انطبقت عليهم شروط الالتحاق ببرامج التدريب.

ورش تأهيلية:

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن الورش التأهيلية للذكور تتضمن تخصصات الحاسب الآلي والسكرتارية والكهرباء، وصيانة الجوالات والأجهزة الذكية، والتبريد والتجليد وحاسب المكفوفين, بينما تختص برامج التأهيل للإناث بخدمة العملاء والحاسب الآلي (بوربوينت) وخدمات الأغذية وبرنامج محاسبة المبيعات (كاشير)، والمبيعات والتسوق والتطريز اليدوي والفنون الحرفية , لافتاً إلى أن المتدرب الأعزب يحصل على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال، فيما يحصل المتزوج على 1200 ريال سعودي.

هدف الأقسام:

وتهدف أقسام التأهيل المهني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إلى تأهيل ودمج المستفيدين المسجلين بنظام الوزارة من ذوي الإعاقة الجسمية والحسية أو العقلية بالمجتمع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بما يضمن لهم تعدد الفرص في الحصول على أعمال مناسبة بسوق العمل.

شارك الخبر