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شكرا لقرائتكم انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07
انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - واس
شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.
الذهب عيار 24
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 219.67 ريال أي ما يعادل نحو 58.58 دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 201.36 ريال أي ما يعادل نحو 53.70 دولار.
الذهب عيار 21
ووصل عيار 21 إلى مبلغ 192.21 ريال أي ما يعادل نحو 51.26 دولار، فيما وصل عيار 18 إلى سعر 164.75 ريال أي ما يعادل نحو 43.93 دولار.
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