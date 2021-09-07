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انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

متابعات الخليج 365 - واس

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 219.67 ريال أي ما يعادل نحو 58.58 دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 201.36 ريال أي ما يعادل نحو 53.70 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل عيار 21 إلى مبلغ 192.21 ريال أي ما يعادل نحو 51.26 دولار، فيما وصل عيار 18 إلى سعر 164.75 ريال أي ما يعادل نحو 43.93 دولار.

 
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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