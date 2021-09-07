محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. نأمل أخذ الحيطة أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. 07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:47 AM تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. نأمل أخذ الحيطة أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. الكلمات المفتاحية ، أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة ،

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