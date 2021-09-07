محمد بن مسعود - الدمام - بشكل دائم لتصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب وذلك ابتداءً من اليوم أعلنت إدارة مرور نجران تحويل الحركة المرورية من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان لتصبح باتجاه واحد. وقالت عبر حسابها في تويتر: تنوه إدارة مرور منطقة نجران -بالتعاون مع أمانة المنطقة- بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية بشكل دائم من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان؛ لتصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب؛ وذلك ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021م.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:38 AM بشكل دائم لتصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب وذلك ابتداءً من اليوم نجران.. تحويل الحركة من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان نجران.. تحويل الحركة من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان أعلنت إدارة مرور نجران تحويل الحركة المرورية من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان لتصبح باتجاه واحد. وقالت عبر حسابها في تويتر: تنوه إدارة مرور منطقة نجران -بالتعاون مع أمانة المنطقة- بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية بشكل دائم من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان؛ لتصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب؛ وذلك ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021م. الكلمات المفتاحية

، نجران.. تحويل الحركة من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه