، حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال:‏ رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والرياض وحائل وسواحل الغربية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، ‏أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً، ‏كما توقّع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق الشرقية والرياض وسواحل الغربية وأجزاءٍ من حائل".