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حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات

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محمد بن مسعود - الدمام - قال:‏ رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والرياض وحائل وسواحل الغربية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، ‏أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً، ‏كما توقّع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق الشرقية والرياض وسواحل الغربية وأجزاءٍ من حائل".

حارة نهاراً ومعتدلة فجراً..

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:36 AM

قال:‏ رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والرياض وحائل وسواحل الغربية

حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، ‏أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً، ‏كما توقّع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق الشرقية والرياض وسواحل الغربية وأجزاءٍ من حائل".

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، حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات ،
المصدر : الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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