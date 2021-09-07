محمد بن مسعود - الدمام - للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أرسلت مصر طائرتَي نقل عسكريتَين إلى السودان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين؛ للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ؛ في بيان البارحة، أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار دعم مصر للسودان لمجابهة المحن والأزمات التي يتعرّضون لها، مشيراً إلى أن تلك المساعدات هي ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني. 07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:17 AM للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مصر ترسل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين إلى السودان مصر ترسل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين إلى السودان أرسلت مصر طائرتَي نقل عسكريتَين إلى السودان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين؛ للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ؛ في بيان البارحة، أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار دعم مصر للسودان لمجابهة المحن والأزمات التي يتعرّضون لها، مشيراً إلى أن تلك المساعدات هي ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني. الكلمات المفتاحية ، مصر ترسل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين إلى السودان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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